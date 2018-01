Burgemeester sluit 'gevaarlijk' waterpijpcafé in de Zaanstraat

Op last van de burgemeester is vandaag shishalounge Bistro Nargila in de Spaarndammerbuurt gesloten. Buurtbewoners eisten eerder in een petitie maatregelen van de gemeente.

Twee weken geleden moesten meerdere bewoners van de Zaanstraat 's nachts hun woning verlaten. Er was brand in de schuur van het waterpijpcafé. Volgens de buurt was dit niet de eerste keer dat de shishalounge omwonenden in gevaar bracht. 'Linke soep', noemde een van hen het. Met een online petitie vroegen zij de gemeente om in te grijpen en de tent te sluiten.

Dat doet de burgemeester nu dus ook. Ook de gemeente onderschrijft dat dit niet het eerste incident in Bistro Nargila is. 'Er hebben zich de afgelopen jaren meerdere incidenten voorgedaan. De incidenten zorgen voor grote onrust bij omwonenden, die zich niet meer veilig voelen in hun woning.' Het stadsdeel had het café al eerder op de vingers getikt en gaf eind vorig jaar een 'laatste waarschuwing'. Controleurs vonden toen na sluitingstijd smeulende kooltjes in het pand, terwijl niemand aanwezig was en de afzuiginstallatie was uitgeschakeld.

'Naar aanleiding van het laatste incident is de conclusie dat het nog langer geopend blijven van de inrichting een gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van omwonenden en daarmee voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat', schrijft de gemeente. 'Om deze situatie te beëindigen wordt het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.'