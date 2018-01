Liefdesverhaal van Amsterdamse dakloze verovert Britse harten

In het Verenigd Koninkrijk krijgen ze geen genoeg van een hedendaags liefdessprookje dat zich hier in Amsterdam afspeelde. Een Zweedse vrouw raakte verliefd op een dakloze alcoholist en inmiddels hebben zij twee kinderen.

De Zweedse daklozenverleidster, Emmy Abrahamson (41), schreef er een boek over. De roman met de vrij lange titel Hoe je verliefd wordt op een zwerver die in de bosjes woont was al in het Nederlands verkrijgbaar, maar nu ook in het Engels. Daarom mocht het bijzondere koppel opdraven op de Britse televisie en haalden ze alle tabloids.

Emmy was ruim tien jaar geleden in Amsterdam op vakantie toen zwerver Vic Kocula haar benaderde, vertelt ze in het televisieprogramma The Morning. 'Ik kon meteen zien dat hij dakloos was, want hij was erg vies. Zijn broek en vingers ook. Hij had een koffertje vast, waarvan ik dacht dat alleen gestoorden dat deden. Later ontdekte ik dat hij daar zijn slaapzak en blikjes bier in bewaarde.'

Picknick

Ondanks zijn vieze haar en kleding, zag ze ook meteen de 'mooie bruine ogen' van de Amerikaanse dakloze. En hij maakte haar aan het lachen. Na een gesprekje van tien minuten ging zij akkoord om een week later op date te gaan. Hij verzorgde een romantische picknick op hetzelfde bankje waar zij elkaar ontmoet hadden.

Toen Emmy terug naar Wenen ging (daar woonde de Zweedse indertijd) dacht ze Vic nooit meer te zullen zien. Maar drie weken later - nadat hij genoeg geld bij elkaar gebedeld had - belde hij haar op en kwam hij op bezoek. De rest is geschiedenis, want inmiddels zijn de twee getrouwd en hebben ze een zesjarige tweeling. Vic is inmiddels opgeleid als techneut.

Het romantische verhaal staat in schril contrast met het vorige Nederlandse liefdesverhaal dat de Britse pers haalde.