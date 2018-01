Helikopterpiloot vluchtpoging Benaouf A. bekent in geuren en kleuren

De 54-jarige Colombiaan die was ingevlogen om met een helikopter topcrimineel Benaouf A. te bevrijden, heeft bekend. Dat bleek vanmiddag tijdens een tussentijdse zitting tegen de piloot.

Alvaro G. wist dat hij naar Nederland moest komen om een of meerdere gevangenen te bevrijden. Hij zou daar naar eigen zeggen 100.000 euro voor krijgen. 20.000 daarvan kreeg hij vooraf. De poging van 11 oktober ging echter helemaal mis. De politie was van alle details op de hoogte en kon de helikopterkaping voorkomen. Meerdere verdachten werden aangehouden en een vluchtende verdachte overleed door een politiekogel.

Het plan was om op het voetbalveldje van de gevangenis in Roermond te landen. Indien nodig zouden de kapers met een automatisch wapen schieten op cipiers. Alvaro zou een blonde pruik dragen, zodat de politie zou denken dat hij een vrouw was. Hij had zijn paspoort bij zich voor het geval het toestel zou neerstorten.

Ook gaf Alvaro toe dat hij in een van de gestolen wagens van de helikopterkapers zat. Over andere verdachten heeft de piloot verklaringen afgelegd. Zo vertelde hij hoe hij 5 oktober ook al opgepikt werd door een medeverdachte. Eigenlijk was het de bedoeling om de kaping die dag in gang te zetten, maar dat plan werd gedwarsboomd door een 'technisch mankement'.

Verkeerde piloot

Toch denkt Alvaro dat de kapers de verkeerde piloot hebben besteld in Colombia. Hij zegt dat hij helemaal niet kan vliegen met de helikopter die de daders als doelwit hadden. De Officier van Justitie gelooft dat verhaal echter niet.

De Colombiaan werd niet meteen na de mislukte helikopterkaping aangehouden. Dat deed de Franse politie enkele dagen later. Daardoor werd Alvaro later uitgeleverd en stond hij nu los van andere verdachten voor de rechter. Tijdens de inhoudelijke behandeling staan de verdachten wel gezamenlijk terecht. Het Openbaar Ministerie denkt in maart het onderzoek te kunnen afronden.