Digitale reclameborden nu ook ingezet in vermissingszaak Teresa Diaz

Normaal staat er met name reclame op borden, met af en toe wat gemeentelijke informatie. Maar sinds kort wordt ook de vermissingszaak van Teresa Diaz op 76 grote digitale abri's in de stad vermeld.

Diaz is sinds 17 januari spoorloos nadat zij die dag, mogelijk met haar fiets, haar huis in het centrum verliet. De Spaanstalige zou later rond 23.00 uur mogelijk nog gezien zijn rond de Kloveniersburgwal.

In geval van nood

Op grote digitale abri's van buitenreclamebedrijf JCDecaux wordt nu een getuigenoproep gedaan. De borden zijn in de eerste plaats bedoeld om reclame op te tonen. Maar in geval van nood kan er ook andere informatie getoond worden. Volgens Het Parool zou dat in december van het afgelopen jaar voor het eerst gebeurd zijn. Toen werd de vermissing van een autistische jongen gemeld.

Van Teresa Diaz ontbreekt nog ieder spoor. Ze is slank, ongeveer 1.60 meter groot en heeft donkere krullen en bruine ogen. Op het moment van haar vermissing droeg ze een rood/blauwe jas met een kleurrijke wollen sjaal. Mensen die haar mogelijk gezien hebben wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.