Meer dan een uur vertraging op zuidring door ongeluk

Door een ongeluk op de A10 bij afslag Watergraafsmeer staat er vanmiddag een lange file op de buitenring. Over acht kilometer staat het goed vast en is de vertraging bijna een uur.

Op een video is te zien dat er ten minste één auto total loss geraakt is bij het ongeluk. Het is niet bekend of er meer voertuigen bij de aanrijding betrokken zijn.

De buitenring van de A10 oost is op één rijstrook na, helemaal afgesloten en dat zorgt voor flinke problemen. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt automobilisten die richting de A1 moeten om om te rijden via de A2 en de A9. het is niet bekend wanneer de weg weer open gaat.

