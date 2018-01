Wie zag de vluchtauto Wittenburg in Zuidoost? 'Bewaar je dashcambeelden'

De politie is nog altijd op zoek naar mensen die de vluchtauto hebben gezien is die is gebruikt na de dodelijke schietpartij waarbij afgelopen vrijdag de pas 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam.

In het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 wordt vandaag aandacht besteed aan de schietpartij, waarbij ook nog eens twee gewonden vielen. Na de schietpartij wordt in de Dantestraat in Zuidoost een brandende BMW X1 gevonden. De auto blijkt later als vluchtauto te zijn gebruikt.



De politie hoopt nu mensen te spreken die deze auto mogelijk hebben zien rijden. Ook weet de politie dat de auto eerder in de Dantestraat heeft gestaan. Mogelijk hebben mensen de latere schutters dus al eerder gezien. 'Die zwarte BMW, mogelijk in combinatie met twee mannen, wellicht heeft iemand dat gezien', stelt een politiewoordvoerder.



Lees ook: Dode en twee gewonden bij schietpartij Wittenburg



Ook vraagt de politie specifiek naar dashcambeelden. 'Heb je die vrijdag rondgereden in de buurt van de Dantestraat, of de Wittenburgerstraat, bewaar die beelden dan en deel ze met ons', stelt de politie.



Lees ook: 'Twee mannen met bivakmutsen op renden binnen en schoten om zich heen'