Vermoedelijke woningovervaller Buikslotermeer doet zich voor als DPD-bezorger

Aan het Amerbos in Buikslotermeer zouden vanmiddag drie mannen hebben geprobeerd een woningoverval te plegen. Rond 13.45 uur zouden ze voor de deur van het pand hebben gestaan. Eén van hen droeg een rode jas met het logo van de bezorgdienst DPD.

Een getuige vertelt dat de bewoner van de woning de voordeur opendeed, waarna de drie mannen op de vlucht zouden zijn geslagen. Eén van de mannen is een aantal straten verderop aangehouden door de politie, de andere twee zijn ontsnapt.

De politie kan enkel bevestigen dat er één man is aangehouden en dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident. Volgens de getuige is de man die is aangehouden degene met de rode DPD jas. Daarnaast zouden er door de politie goederen in beslag zijn genomen voor verder onderzoek.