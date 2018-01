'Aanpak wethouder voor afvalprobleem niet voldoende'

Veel Amsterdammers vinden de oplossing van wethouder Choho om het afvalprobleem in de stad aan te pakken niet voldoende. Buurtbewoners en raadsleden komen daarom met aanvullende oplossingen.

Volgens gemeenteraadslid Rik Torn (VVD) is 11 miljoen euro die de wethouder in de aanpak wil investeren onvoldoende. 'Haal er vijfhonderd reinigers bij en twee keer zo veel handhavers, waarvan een deel met de afvalproblematiek bezig gaat.'

Raadslid Carolien de Heer (PvdA) is het helemaal met hem eens: 'Dat lijkt me een heel goed idee. Ik ben blij dat de VVD dit nu vindt. Dat vonden ze eerder niet, want ze steunde de bezuiniging.'

Meer reinigers

Of het realistisch is dat er vijfhonderd mensen bij komen is onduidelijk. De gemeentereiniging liet eerder weten aan AT5 dat het lastig was om mensen te vinden.

De VVD'er ziet dat positief in: 'Het moet zeker mogelijk zijn om daarvoor mensen te werven. Het zal een uitdaging zijn, maar die moet je niet uit de weg gaan.' Ook de PvdA denkt dat dat geen probleem moet zijn: 'Er zijn genoeg mensen die geen baan hebben en genoeg mensen die dit willen doen. Volgens mij is het mooi werk om de stad schoon te maken.'

Vuilnisboten

Lony Scharenborg, gebiedsmanager van de 9 straatjes, heeft zelf al een oplossing. Zij stelt voor om een soort vuilnisboten op de grachten te laten varen die het vuilnis kunnen ophalen bij bijvoorbeeld veerhuisjes die boven het water moeten staan.

'Daar zou je een centrale afvalverzameling in kunnen doen, waar bewoners en omwonenden zelf hun afval heen brengen. Dat wordt dan opgehaald door een boot.'

Meer ruimte

Omdat er in de huisjes meer ruimte is voor het afval en het niet meer op straat ligt, moet dit zorgen voor minder overlast. Ook de gemeente ziet iets in dit plan, want waarschijnlijk worden de vuilnisboten deze zomer getest.

Scharenborg: 'Het zal ook moeten denk ik. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit de meest logische weg is om te gaan.'