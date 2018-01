Lokfiets werkt beter dan lokauto: 'Je moet eerst maar zien dat iemand het doet'

Om autobranden beter aan te kunnen pakken is de politie bezig met het inzetten van lokauto's. Nu worden de daders namelijk nauwelijks gepakt. Maar waarnemend burgemeester van Aartsen heeft al laten weten dat het vooralsnog niets heeft opgeleverd. De politie zelf wil niets kwijt over hun tactiek, zelfs niet of het hier om één of meer lokauto's gaat.

Volgens criminoloog Jasper van de Kemp is het niet gek dat de lokauto niet werkt: 'De kans dat een middel als dit zou werken voor brandstichting is heel klein. Het moet over een hele specifieke locatie gaan en er zijn heel veel andere auto's die ook bruikbaar zijn.'

GPS-tracking

Wat wel een succes blijkt zijn lokfietsen. Onderzoek van de Universiteit van Tilburg toont uit dat in plaatsen waar de lokfietsen worden ingezet, het aantal diefstallen met de helft daalt. Recente cijfers van Amsterdam zijn er niet, maar in de eerste helft van 2016 pakte de politie in de stad vijftig fietsendieven met deze methode.

Volgens Van de Kemp is het logisch dat de lokauto minder succes heeft dan de lokfiets: 'Als de fiets wordt meegenomen is hij heel goed te volgen met GPS-tracking. Je hebt de dief dus daarna op heterdaad met die fiets in handen. Dat is bij autobrand natuurlijk veel lastiger. Je moet eerst maar zien dat iemand het doet en dan moet je nog de koppeling maken met wie het precies geweest is.'