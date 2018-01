Straatverlichting in Oost op meerdere plekken stuk

In de Oosterparkbuurt heeft een flink aantal straatlantaarns het begeven. De oorzaak ligt onder de grond en een oplossing laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.

Buurtbewoonster Aviva wijst AT5 op een flink aantal kapotte lampen bij haar in de buurt. Irritant, natuurlijk. Maar ook gevaarlijk. Bovendien werkt het criminaliteit in de hand, denkt Aviva. 'Ingeslagen raampjes, een gesloopte motor en in sommige tuintjes slapen junks.'



De gemeente laat weten dat de lampen niet goed werken door een storing in het ondergrondse netwerk en dat moet opgelost worden door Liander. Uiterlijk 8 februari moet alles het weer doen.

'Dat vind ik wel lang duren', stelt Aviva. 'Zoiets moet toch binnen 48 uur op te lossen zijn?'