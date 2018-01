Van Aartsen brengt bezoek aan buurtcentrum Wittenburg na dodelijke schietpartij

Burgemeester Van Aartsen bezoekt vanmiddag buurtcentrum Wittenburg, waar de 17-jarige Mohammed Bourchikni afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een schietpartij.

Van Aartsen is op bezoek bij het buurthuis waar de schietpartij heeft plaatsgevonden. Hier opende twee schutters afgelopen vrijdag het vuur, waardoor de 17-jarige Bourchikni om het leven kwam. Twee andere slachtoffers raakten gewond.



Bourchikhi is waarschijnlijk een volkomen onschuldig slachtoffer. Hij liep stage in het buurthuis en komt in geen enkel politiedossier voor. Hij wordt binnenkort in Marokko begraven. Vandaag werd er in de Nasr moskee gebeden voor Mohammed.

Bezoek

Gisteren bracht burgemeester Van Aartsen al een bezoek aan zijn familie. Eerder al kondigde de burgemeester aan dat er naar aanleiding van de schietpartij extra maatregelen worden getroffen.