Bewoner met spoed naar ziekenhuis na brand Bijlmer

Een bewoner in Zuidoost is vanmiddag rond 17.00 uur gewond geraakt bij een brand in de flat Hogevecht.

De hulpdiensten sloegen alarm nadat bleek dat de bewoner nog in de woning aan de flat Hogevecht was. Volgens de brandweer beperkte de brand zicht tot de woonkamer van de bewoner.

Toch heeft de rest van de woning rookschade. Het mobiel medisch team is met de arts ter plaatse gekomen om het slachtoffer ter plekke te behandelen. Vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.