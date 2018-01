Weer een Albert Heijn dicht door muizenplaag

Voor de tweede keer in drie dagen tijd is een Albert Heijn-filiaal slachtoffer geworden van overlast door ongedierte. Het was eerder deze week al raak in Osdorp en vanmiddag moest de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in Watergraafsmeer er aan geloven.

Net als twee dagen geleden werd de supermarkt in de Watergraafsmeer vandaag uit het niets gesloten op last van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Alle klanten moesten daardoor de winkel uit.

Publiciteit

Volgens de NVWA is deze sluiting een indirect gevolg van de publiciteit die de sluiting van twee dagen geleden kreeg. Mensen zouden door de berichtgeving alerter zijn geworden op hygiëne in supermarkten.

Wanneer het filiaal weer open kan is vooralsnog onbekend. Albert Heijn laat weten wederom hard aan het werk te zijn om maatregelen te treffen tegen het ongedierte.