Bekende van overleden Mohammed Bouchikhi: 'Hij is een voorbeeld. Zo horen onze jongeren te zijn.'

In de Nasr moskee in Oost zijn vanmiddag zo'n duizend mensen bijeen gekomen om Mohammed Bouchikhi te herdenken. Een van de mensen die aanwezig was, kende Mohammed persoonlijk en vertelde aan AT5 hoe hij hem zich herinnert.

'Het was een hele goede jongen, met hele goede intenties en goede toekomstplannen die allemaal in één keer weggerukt zijn,' vertelt de man.

Vrijwilligerswerk in Griekenland

De bekende van de familie heeft Mohammed twee jaar geleden leren kennen tijdens vrijwilligerswerk in Griekenland: 'In plaats van dat hij op vakantie ging, is hij toen naar Griekenland gekomen waar hij met mij en andere vrijwilligers ongeveer vijftien dagen echt keihard heeft geholpen.'

Mohammed was vijftien toen dit gebeurde. 'Echt onvoorstelbaar. Die jongen was zo bezig met zijn medemens. Met de behoefte en alles van anderen.'

Buurthuis Dock

De man vertelt dat hij na het vrijwilligerswerk altijd lange gesprekken had met Mohammed: 'Die jongen wou gewoon de wereld verbeteren. Ik wordt er een beetje emotioneel van als ik terugdenk aan die momenten.'

Mohammed liep stage in buurthuis Dock op Wittenburg, de plek waar de schietpartij plaatsvond. 'Hij heeft bewust een stageplek gekozen in het buurthuis om gewoon nog door te gaan met die jongeren om hulp te kunnen bieden. Hij is een voorbeeld. Zo horen onze jongeren te zijn.'

'Ik denk dat hij gewoon te goed was voor deze wereld. Ik denk dat hij gewoon even weg is gehaald. Hij heeft hier als het ware niks te zoeken. Ik weet zeker dat hij op een veel betere plek is nu.'