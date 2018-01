Bezorgers Deliveroo demonstreren bij hoofdkantoor: 'Per ongeluk leuzen gespoten met onuitwasbare verf'

Bezorgers van Deliveroo hebben vanmiddag samen met FNV Jong gedemonstreerd tegen de zzp-constructie. De demonstratie komt een dag voordat de contracten van bezorgers komen te vervallen.

Ongeveer 35 bezorgers van de bezorgdienst waren aanwezig bij de actie voor het hoofdkantoor aan de Keizersgracht. Ook was er een handvol jongeren van ROOD aanwezig, samen met Tweede Kamerleden Zihni Özdil (GroenLinks) en Bas van Kent (SP).

Volgens Tara O'Dowd van FNV Jong is de actie goed verlopen. De boze bezorgers hebben leuzen op het pand van Deliveroo geverfd en spandoeken opgehangen met teksten als 'Stop ZZP!' Opvallend was dat een deel van de uitwasbare verf dat op het pand werd gespoten helemaal niet uitwasbaar is. 'Dat ging per ongeluk', aldus O'Dowd.

Eisen activisten

Deliveroo zelf is niet ingegaan op de eisen van hun werknemers. 'Wij zijn erg teleurgesteld en vinden het jammer dat de bezorgdienst alsnog de schijnconstructie van verkapte loondienst door laat gaan', aldus O'Dowd.

De bezorgers van Deliveroo hebben in november vorig jaar al eerder gedemonstreerd aan de Keizersgracht. De bezorgdienst ging toen inhoudelijk niet in op de gevolgen van hun werknemers.

De zzp-constructie gaat vanaf morgen in.

