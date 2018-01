Van Aartsen over bezoek buurtcentrum Wittenburg: 'Ik wilde het verdriet met ze delen'

Burgemeester Van Aartsen bezocht eerder vandaag buurtcentrum Wittenburg, waar de 17-jarige Mohammed Bourchikni afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een schietpartij.

'Er is sprake van veel rouw hier. Vooral de Marokkaanse gemeenschap, voelt zich na een eerdere moord hier, slachtoffer. Dat begrijp ik heel goed', vertelt Van Aartsen. De burgemeester nam ruim de tijd om met verschillende betrokkenen te praten.

Kinderen

Volgens Van Aartsen moet er ook veel aandacht gaan naar de kinderen die het incident van dichtbij hebben meegemaakt en daarom krijgen zij extra ondersteuning van Slachtofferhulp, maar ook van scholen die in de wijk gevestigd zijn.

Bewoners hadden volgens Van Aartsen veel vragen over de veiligheid. Eerder vertelde de burgemeester aan AT5 dat er meer cameratoezicht is en dat er meer politie en straatcoaches rondlopen. Met de huidige veiligheidsmaatregelen hoopt Van Aartsen de zorgen bij buurtbewoners te verminderen. Ook hoopt hij dat er snel meer helderheid over het incident komt, zodat duidelijk kan worden gemaakt wat er precies gebeurd is, 'want dat weet ik ook niet.'

Kritiek

Eerder deze week kreeg Van Aartsen kritiek over zich heen, omdat hij zich niet snel genoeg in de wijk liet zien. Maar daar gingen de gesprekken niet over: 'Daar hebben de media het over, maar zij (buurtbewoners red.) vanavond op geen enkel moment. Ik wilde het verdriet met ze delen en ik wilde hier niet komen met lege handen. Daarom wilde ik ook eerst het overzicht hebben en dat is de methode waarop ik werk en daar ga ik mee door in de korte tijd dat ik in Amsterdam zal zijn.'