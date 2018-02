Antoni van Leeuwenhoek doet als eerste ziekenhuis aangifte tegen tabaksindustrie

Het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis doet als eerste ziekenhuis van Nederland aangifte tegen de tabaksindustrie. Het ziekenhuis vindt de strijd tegen kanker hopeloos zolang sigarettenfabrieken 'moedwillig' mensen verslaafd maken. Dus doet het ziekenhuis aangifte van zware mishandeling met de dood als gevolg.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. René Medema, voorzitter van het bestuur, moest iets doen. 'Dertig procent van de patiënten hier komt binnen als gevolg van roken. Tabak is met grote afstand de grootste veroorzaker van kanker. We móeten dus iets doen.'

Advocate Bénédicte Ficq staat het ziekenhuis bij. Eerdere aangiften van particulieren gingen voornamelijk - net als nu bij het ziekenhuis - om de zogenaamde 'sjoemelsigaret'. Dat zijn peuken waar kleine gaatjes in de sigaret zorgen voor minder schadelijke stoffen bij analyse van meetapparatuur. De roker krijgt echter veel meer schadelijke stoffen binnen dan wettelijke is toegestaan. Het OM onderzoekt ook een gang naar de rechter, maar dat is 'juridisch een zeer complexe zaak.'