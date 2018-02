'Italiaanse spionnen komen naar Amsterdam om EMA weg te kapen'

Italië gaat 'spionnen' naar de stad sturen om te kijken of Amsterdam wel echt klaar is voor de komst van het Europese Medicijnagentschap. Dat beweert De Telegraaf vanochtend. In het land van pasta en pizza is grote beroering ontstaan over de verhuizing naar onze stad, Milaan werd op het nippertje tweede.

Het voorstel van de 'spionnen' komt van Europarlementariër Giovanni La Via, rapporteur over de verhuizing van het EMA. Het voorstel moet volgens de krant nog goedgekeurd worden, maar Brussel meldt dat er een grote kans is dat het plan wel degelijk uitgevoerd gaat worden.

De inspecteurs zijn gewoon welkom, aldus een woordvoerder van het Nederlandse kamp.

Zorgen

De Italiaanse regering meldde eerder dat het hoopt dat EMA alsnog naar Milaan komt, nu er zorgen zijn geuit over de beschikbare werkruimte in Amsterdam Sloterdijk. Het kantoor op de Zuidas wordt als het goed is in november 2019 opgeleverd. Eerder werd besloten om een gedeelte van het pand dat al eerder klaar is, al in gebruik te nemen. Maar nu is toch besloten dat het gebouw helemaal voltooid wordt en dat het EMA een tijdelijk onderkomen krijgt in het Spark-gebouw bij station Sloterdijk.

