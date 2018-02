Loveland dit jaar niet één, maar twee dagen aan de Sloterplas

Festival Loveland aan de Sloterplas vindt dit jaar voor het eerst twee dagen plaats. Dit maakt de organisatie van het festival vandaag bekend in een persbericht.

Loveland vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 én zondag 12 augustus. 'Dit jaar willen we graag iets terugdoen voor onze trouwe bezoekers. Het is altijd al een droom geweest om een Loveland-weekend te organiseren, daarom zijn we ontzettend blij dat we een extra dag in het leven kunnen roepen', stelt oprichter Marnix Bal.



De festivalzondag moet plaats gaan vinden in een 'itiemere setting'. 'Daarnaast betrekken wij graag de buurtbewoners bij deze speciale zondag editie. Wij nodigen omwonende daarom gratis uit om deze bijzondere editie met ons te komen vieren', aldus Bal.