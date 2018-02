Brouwerij 't IJ winnaar van prijsvraag silo's Zeeburgereiland

Wat te doen met drie gigantische silo's op het Zeeburgereiland? Het was een vraag waarmee de gemeente in haar maag zat. Rondom de silo's verrijst de nieuwe sportheldenbuurt en de dingen slopen was geen optie. De silo's moesten een nieuwe bestemming krijgen en daarom werd er een wedstrijd uitgeschreven en die werd (onder andere) gewonnen door Brouwerij 't IJ.

Een medewerker van een van de bekendste brouwerijen van de stad bevestigt het nieuws vandaag aan AT5. Het is niet duidelijk of Brouwerij 't IJ een of meerdere silo's gaat uitbaten. De brouwer wil ook nog niet vertellen wat de precieze plannen zijn. Bij de verbouwing van silo('s) zou de brouwer in zee willen gaan met Tank Architecten en Vink Bouw, zo weet De Brug.

Twee jury's

Een woordvoerder van de gemeente kan de winst van Brouwerij 't IJ niet bevestigen of ontkennen. Er zijn volgens de woordvoerder nog meer inschrijvers in de running. Binnenkort volgt het definitieve besluit van de gemeente op basis van een besluit van twee jury's. Een jury bestaat uit deskundigen van de gemeente, de andere uit buurtbewoners.

In totaal kreeg de gemeente veertig inzendingen binnen voor de silo's die een restant zijn van een oude rioolzuiveringsinstallatie van de stad. Ideeën varieerden van een enorme escaperoom tot een chocoladezwembad.