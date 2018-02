Albert Heijn Watergraafsmeer nog steeds gesloten om muizenplaag: 'Net nu de kat weg is'

Gisteren ging voor de tweede keer in drie dagen tijd een Albert Heijn op slot vanwege een muizenplaag. In de Helmholtzstraat, in het hart van de Watergraafsmeer, stonden mensen die een boodschapje kwamen doen vanochtend voor een dichte deur.

'Ik kom hutspot halen', zegt een oudere man in een scootmobiel. Even verderop staat een mevrouw met boodschappentassen in haar hand, door de dichte schuifdeuren te turen. Een man die net komt aanlopen weet nog van niks. 'Ik kwam even een boodschapje doen.' Als hij hoort van de muizenplaag stoot hij een klank van gruwel uit. 'Net nu die kat weg is. Er kwam heel vaak een kat langs en die kwam hier in de winkel zitten maar die is nu weg.'

Hercontrole nodig

Een andere meneer die ook boodschap komt halen weet wel waar de plaag vandaan komt. 'Als ik het volkje zie dat daar werk, dan denk ik: jullie zijn niet helemaal zorgvuldig.'

Wanneer de winkel weer open gaat is niet duidelijk. De supermarkt werd gesloten na een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat gebeurde nadat maandag een Albert Heijn op het Osdorpplein haar deuren sloot om dezelfde reden. Pas nadat de NVWA een hercontrole doet en alles in orde blijkt te zijn, mag de winkel weer open.