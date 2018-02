Marine met duikvaartuig op zoek naar zeemijn in IJ: 'Het is een flinke jongen'

De marine gaat donderdag met een speciaal duikvaartuig op zoek naar een zeemijn op de bodem van het IJ.

De mijn werd woensdagavond bij baggerwerkzaamheden gevonden en, zoals gebruikelijk is bij dit soort vondsten, teruggelegd op de bodem nadat er foto's van waren gemaakt.



Duikers van de EOD hebben vervolgens geprobeerd de mijn weer te vinden, maar dit is niet gelukt. Vandaar dat er nu een speciaal duikvaartuig wordt ingezet.



Of en hoe de mijn onschadelijk gemaakt gaat worden is nog niet bekend. 'Het is een flinke jongen, dus er moet met het oog op de veiligheid worden onderzocht wat de beste optie is', stelt een woordvoerder van Defensie tegenover persbureau ANP.