Erwin de Vries, de maker van het slavernijmonument in het Oosterpark, is op 88-jarige leeftijd overleden.

Dit meldt Het Parool donderdagmiddag. De Vries overleed na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Paramaribo. In Amsterdam is hij vooral bekend vanwege het slavernijmonument, dat sinds 2002 in het Oosterpark staat.