SMS-bom verstuurd in zoektocht naar informatie rond dood Sofie Kerklaan

Verschillende Amsterdammers in Oost hebben vanmiddag een sms ontvangen van de politie. Via de sms-bom hoopt de politie alsnog getuigen te spreken die mogelijk informatie hebben over de 27-jarige vrouw.

'We weten nog altijd niet hoe Sofie Kerklaan (27) is overleden. Heb jij mogelijk iets gezien in de omgeving van het Djakartaterras?' staat in het bericht te lezen.



Kerklaan werd afgelopen november zwaargewond gevonden op de stoep van het Djakartaterras in Oost. Het is nog steeds een mysterie wat er met haar gebeurd is.

Sofie overleed aan de verwondingen die zij in de nacht van 11 op 12 november opliep. Het is nog steeds niet duidelijk hoe zij op de stoep terecht is gekomen. Alle scenario's zijn nog in onderzoek, van een noodlottig ongeluk tot een misdrijf.

Lees ook: 'Belangrijke getuige' gezocht in mysterieuze zaak overleden Sofie

De recherche heeft een aantal 'zeer belangrijke getuigen' nog altijd niet gevonden en besteedde eerder deze week nogmaals aandacht aan de zaak. Het gaat bijvoorbeeld om een man die rond het tijdstip van de melding door de straat fietste. Ook is de politie op zoek naar twee vrouwen die stonden te dansen bij 'de nijlpaarden' in de straat, zo'n uur voordat Sofie om kwart voor drie werd gevonden.

Lees ook: Harde stemmen gehoord in woning Sofie Kerklaan: 'Mogelijk is er een ruzie geweest'

Daarnaast zoekt de politie iemand die een half uur voordat Sofie aangetroffen werd 'de trap tegenover het portiek Djakartaterras 10-18' opliep. Verder roept de recherche iedereen die tussen half twee en kwart voor drie 's nachts op het Djakarterras was, zich te melden.