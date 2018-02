Handgranaat aan deur waterpijpshop Jan Evertsenstraat: Straat afgezet

Bij een waterpijpshop aan de Jan Evertsenstraat is vanmiddag een explosief gevonden. Dat meldt de politie. Het gaat vermoedelijk om een handgranaat.

Getuigen zeggen tegen AT5 dat het explosief op het pand is geplakt. Op een foto is te zien dat de granaat, of het om een echte granaat gaat is nog niet bekend, aan de deur hangt.



Een gebied rondom de winkel is afgezet. Ook het openbaar vervoer is gestremd.

Marechaussee in Jan Evertsenstraat. Helemaal afgezet. Schijnt weer explosief te zijn. Maar beschouw dit nieuws nog als NIET bevestigd pic.twitter.com/0hlqs3Ek8d — Mascha de Jong (@maschadejong) February 1, 2018

Jan Evertsenstraat afgezet. Openb vervoer gestremd. Afzetting politie ivm aantreffen vermoedelijk handgranaat op winkelpand. Meer info volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 1, 2018

UPDATE 14.22 uur: EOD ter plaatse

Kort voor 14.30 uur is de explosieven opruimingsdienst (EOD) gearriveerd.

De EOD is inmiddels aangekomen in de Jan Evertsenstraat voor de #handgranaat op de waterpijp/souvenirsshop pic.twitter.com/L97hRCKe45 — Jarno Grob (@Jarno_AT5) February 1, 2018

Beelden: Inter Visual Studio