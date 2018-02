Motorrijder zwaargewond bij ongeluk Basisweg

Een motorrijder is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Basisweg.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur door nog onbekende oorzaak. De motorrijder is met ernstige verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. In verband met het ongeval is een deel van de Basisweg afgezet voor onderzoek, ook werd een traumahelikopter ingezet.