Vrouwelijke SGP-lijsttrekker blijft duivels dilemma voor partijbestuur

Als het aan de Staatkundig Gereformeerde Partij ligt, blijven vrouwen ver buiten de politiek. Dat wordt nog eens benadrukt in een column van SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen in Partijblad De Banier, ondanks een vrouwelijke lijsttrekker in Amsterdam. Daarin corrigeert Van Leeuwen 'een misverstand': het partijbestuur heeft de lijsttrekker, Paula Schot, niet gefeliciteerd met haar uitverkiezing.

In de column schrijft Van Leeuwen dat de partij 'de politieke participatie van vrouwen' niet moet 'bevorderen'. Ideologisch blijft de SGP erbij dat vrouwenkiesrecht 'strijdt met de roeping van de vrouw', ondanks een uitspraak van de Hoge Raad.

Die besloot in 2013 dat een vrouw wel degelijk verkiesbaar moet kunnen zijn - een uitspraak waar de streng-christelijke partij zich schorvoetend bij neer moest leggen.

Felicitatie

In Amsterdam wordt de SGP aangevoerd door de 24-jarige Paula Schot. Eerder meldde het Reformatorisch Dagblad dat het partijbestuur Schot had gefeliciteerd met haar rol als lijsttrekker, maar dat wordt in de column ontkracht. 'U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd', schrijft Van Leeuwen.

In zes andere gemeenten staan SGP-vrouwen op de kieslijst.

