'Het hele blok wordt echt niet weggevaagd door een handgranaat'

Bewoners en ondernemers in de Jan Evertsenstraat in West stonden vanmiddag urenlang op straat vanwege een handgranaat bij een waterpijpshop.

Het explosies was op de deur van het pand geplakt en werd rond 13.00 uur gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van defensie heeft de handgranaat inmiddels weggehaald en de straat kon om 15.30 uur weer worden vrijgegeven.

'Wij hebben gezien dat er een handgranaat aan de deur zat', vertelt een getuige. 'En wij moesten van de politie de apotheek ontruimen. Ik ben absoluut geschrokken. Ik heb geen idee wat er nu gebeurt, we moeten buiten wachten.'

Weggevaagd

'Ik kan hier nog uren blijven staan', stelt een bewoner. 'We zullen wel moeten, want we komen het huis niet in', vult een ander aan. Maar bang is ze niet. 'Denk je nou dat het hele blok weggevaagd wordt door een handgranaat? Ben je gek. Daar ben ik echt niet bang voor.'

De recherche onderzoekt nog wie de handgranaat aan de waterpijpshop heeft vastgemaakt.

De Jan Evertsenstraat is weer vrijgegeven voor verkeer en voetgangers #handgranaat pic.twitter.com/z2fWt4nl6q — Jarno Grob (@Jarno_AT5) February 1, 2018