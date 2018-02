Van Aartsen kijkt naar mogelijkheden voor gebiedsverbod Gianni L.

Naar aanleiding van de dodelijke schietpartij op Wittenburg kijkt waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen naar een mogelijk gebiedsverbod voor de 19-jarige Gianni L.. De jongen raakte bij de schietpartij in het buurthuis zwaargewond. Er wordt rekening mee gehouden dat hij het doelwit van de twee schutters was.

Eind november vorig jaar raakte L. ook al gewond bij een schietpartij op Kattenburg, één eiland verderop. Een langer lopende burenruzie zou toen de reden geweest zijn voor een schietpartij, waarbij de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten werd.

Lees ook: Oom doodgeschoten Mohammed Bouchikhi doet oproep aan burgemeester

Fataal getroffen

In de commissievergadering Algemene Zaken werd er vandaag gesproken over de schietpartij op Wittenburg, waarbij twee mannen met een bivakmuts afgelopen vrijdagavond om zich heen schoten. Op het moment van de schietpartij waren er veel kinderen binnen. De 17-jarige Mohammed Bouchikhi werd fataal getroffen door de kogels. Naast Gianni L. raakte ook een stagiair van het buurthuis gewond. Zij werd in haar been geschoten.

Van Aartsen bezocht gistermiddag het buurtcentrum op Wittenburg. Vanuit bewoners is er nadrukkelijk de wens gekomen dat Gianni L. zich niet meer in de buurt van de Oostelijke Eilanden mag begeven en dat is waar Van Aartsen nu over nadenkt, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Juridische haalbaarheid

Een gebiedsverbod is een zware maatregel, daarom moet er eerst gekeken worden naar de juridische haalbaarheid. Daarover zal de waarnemend burgemeester in gesprek moeten met de politie en de hoofdofficier van justitie. De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat Van Aartsen het gebiedsverbod nog niet aan het onderzoeken is, maar dat hij wel kijkt naar die mogelijkheid.

Bijna twee jaar geleden legde burgemeester Van der Laan voor het eerst een gebiedsverbod op aan een crimineel die op een liquidatielijst stond. Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg vertelde toen over dat verbod in het AT5-programma Het Verhoor.