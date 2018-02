Tieners door 'behulpzame man' in de val gelokt in steeg bij Haarlemmerplein

Twee jongens van 13 en 17 jaar oud zijn op 4 december op een gewelddadige manier beroofd in de Baanbrugsteeg in het centrum. De politie heeft in het AT5-programma Bureau 020 beelden van de daders vrijgegeven.

De twee slachtoffers lopen die dag nietsvermoedend door het centrum. Ze bevinden zich op het Haarlemmerplein als ze zoekend om zich heen kijken: de jongens kennen de buurt niet erg goed. Op dat moment komt een jongen met hun meegelopen, zogenaamd om de jongens de goede kant op te sturen.

In werkelijkheid worden de slachtoffers meegelokt naar de Baanbrugsteeg. Eenmaal aangekomen blijkt dat de bedoelingen van de jongen helemaal niet sympathiek zijn. Nog twee mannen staan de slachtoffers op te wachten.

Mishandeld en beroofd

De nietsvermoedende tieners worden vastgepakt en mishandeld. Onder bedreiging moeten ze bijna al hun persoonlijke spullen afstaan waaronder geld, een sleutelbos, een telefoon, een bril en een dure jas van het merk Canada Goose. Uitendelijk kunnen de jongens wegkomen.

'De jongens maken het goed maar zijn ontzettend geschrokken door deze overval', aldus een woordvoerder van de politie. De politie hoopt dat de man die de jongens naar het steegje lokte, op de videobeelden kan worden herkend.