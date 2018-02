Zeemijn in IJ weer gevonden: 'Nu een vervolgplan optuigen'

De Explosieven Opruimingsdienst van defensie weet waar de zeemijn die gisteren in het IJ werd gevonden nu ligt. Het explosief was gisteravond en vandaag zoek.

Een baggerschuit haalde de mijn gisteravond bij het Java-eiland boven water. Nadat er een foto van het explosief was gemaakt is de mijn weer door het personeel van de baggerschuit teruggelegd.

Goede beslissing

'Dat was een goede beslissing, want als de mijn diep onder water ligt is er geen ontploffingsgevaar', vertelt een woordvoerder van defensie. Waar de mijn daarna lag was onduidelijk. 'Die baggerschuit ligt ook niet vast in het water en de stroming speelt ook mee, dus het was voor ons moeilijk om die terug te vinden.'

Rond 17.00 uur vandaag lukte het de Explosieven Opruimingsdienst met sonarapparatuur de mijn te vinden. 'Nu zullen gemeente en Rijkswaterstaat samen een vervolgplan optuigen en wij zullen ze daarin adviseren', stelt de woordvoerder.

Open water

Wanneer en hoe de mijn onschadelijk gemaakt wordt moet dan worden bepaald. 'Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze hem transporteren naar open water om hem daar te laten ontpoffen, maar je kunt het ook ter plekke demonteren. Dat hangt van de omstandigheden af.'

Het gaat waarschijnlijk om een Duitse zeemijn van zo'n zeshonderd kilo. 'Vissers vinden regelmatig vliegtuigbommen in de Noordzee, maar zeemijnen vinden we niet zo vaak.'

Gedropt

Hoe het explosief in het IJ is terechtgekomen is onduidelijk. 'De Duitsers hadden er speciale vaartuigen voor, maar ze werden soms ook uit vliegtuigen gedropt.'

Vermoedelijk wordt er later vanavond meer duidelijk over het ruimen van de zeemijn.