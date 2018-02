Van Aartsen na dodelijke schietpartij Wittenburg: 'Meer investeren in relatie met moeders'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen wil dat de stad meer contact gaat hebben met Marokkaanse moeders. Hij deed die uitspraak naar aanleiding van de 17-jarige stagiair die onlangs, waarschijnlijk onbedoeld, in Wittenburg werd doodgeschoten.

'Moeders zijn ongelooflijk belangrijk omdat ze een bepaalde rol in de familie spelen, vaak belangrijker dan vaders', sprak Van Aartsen donderdag tijdens de raadsvergadering. Hij wilde hen 'de instrumenten aanleveren', en meer direct contact.

Sleutelrol

Het is één van de maatregelen die Van Aartsen wil treffen om de geweldsincidenten terug te dringen. Het plan vindt weerklank: ook PvdA-raadslid Sofyan Mbarki wil meer aandacht voor moeders, volgens hem 'zijn zij de sleutel'.

Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, stelt vandaag op Radio 1 dat het voor de politie erg moeilijk is om jonge criminelen in het vizier te krijgen. Hij stelt dat de jongens van nu in een paar maanden een flitscarriere in de onderwereld maken. 'Dan zijn ze vaak nog niet in beeld bij de politie', aldus Vugts in het programma 1 op 1.

Schaamtecultuur

'Een ander probleem is dat de politie kampt met een gebrek aan rechercheurs van Marokkaanse origine. De witte rechercheurs kunnen heel moeilijk doordringen tot de groepen waarmee ze zich moeten bezighouden', zegt Vugts.

Ook zegt Vugts dat Marokkaanse Amsterdammers per definitie niet geneigd zijn met de politie te praten. De journalist wijt dat aan een zwijg- en schaamtecultuur. 'Het toedekken en wegschuiven is een enorm probleem bij het verzamelen van informatie door de politie'.