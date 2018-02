FvD heeft voldoende handtekeningen: 'Is nooit een issue geweest'

De politieke partij Forum voor Democratie heeft voldoende ondersteuningsverklaringen om mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De partij vroeg afgelopen zaterdag bij de presentatie van de lokale afdeling leden om zo'n verklaring of te geven. Ook werd er een oproep gedaan via Twitter en de site van Forum voor Democratie.

In Amsterdam wonende leden moesten naar een stadsloket toe en daar een handtekening zetten. Zaterdag bleek dat er voor 1 februari nog dertig verklaringen nodig waren, maar inmiddels zijn er volgens de partij honderden ondersteuningsverklaringen afgegeven.

'We hadden totaal geen reden om te twijfelen of we dertig verklaringen op tijd zouden halen', zegt een woordvoerder van de partij. 'Het is nooit een issue geweest.'