Brand in trein in Schipholtunnel, treinverkeer ontregeld

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

In een trein in de Schipholtunnel is vanavond brand uitgebroken. Het treinverkeer raakte door de brand ontregeld.

De brand ontstond rond 22.25 uur. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Station Schiphol en een deel van de aankomsthal van Schiphol werden afgesloten.

Op videobeelden is te zien dat er veel rook uit de trein kwam. Spoorbeheerder ProRail liet weten dat het ging om een brand in het toilet van de trein. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.

Vanwege de brand reden er geen treinen van en naar Schiphol. Rond 23.10 uur kon het treinverkeer weer voor een deel worden hervat. Wel kunnen spoor 3 en spoor 4 voorlopig niet worden gebruikt.

Niemand raakte gewond. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend, dat wordt op dit moment onderzocht.

