Gedenksteen Hella S. Haasse onthuld in Nieuwe Kerk op honderdste geboortedag

Hélène Serafia Haasse, beter bekend als Hella S. Haasse, is één van de meest geroemde schrijfsters van ons land. In de Nieuwe Kerk is op de vooravond van haar honderdste geboortedag een gedenksteen onthuld.

Familie, vrienden, haar uitgever, collega’s en vertegenwoordigers van literaire organisaties, boekenvak en bibliotheken zijn bij de festiviteiten aanwezig. Het ontwerp van de steen is van Wigger Bierma, de grafisch beeldhouwer is Henk Welling.

Ook twee kleindochters van Haasse waren aanwezig. 'Ik denk dat zij het ook heel erg leuk had gevonden', zegt kleinkind Alissa, die niet altijd stilstaat bij de faam van haar grootmoeder. 'Bij zoiets denk je wow, ze was ook schrijver'.

Merel, de andere kleindochter van Haasse, zegt ook de literaire kant van nog niet helemaal te hebben ontdekt. 'Door biograaf Aleid Truijens ontdekken we kanten die we ook nog niet goed kennen'.

De boeken van Haasse zijn in meer dan 25 talen uitgebracht, en de schrijfster heeft tal aan bijzondere onderscheidingen ontvangen van onder meer de Franse oud-president Jacques Chirac en oud-koningin Beatrix.