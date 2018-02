OM: 'Rapper JayJay waste crimineel geld wit met vakanties, horloges en gebit'

Reizen naar verre oorden, de huur van een appartement in Londen en zelfs de kosten van de tandarts. De onlangs veroordeelde crimineel Jason L. - beter bekend als rapper JayJay of Djagga Djagga - staat vandaag wederom voor de rechter. Volgens justitie waste hij in grofweg 2 jaar tijd bijna een ton aan crimineel geld wit.

Jason L. (voorheen Jason D.) hoorde in november vorig jaar dat hij veertien jaar de cel in moest wegens het medeplegen van een liquidatie in de flat Kikkenstein in Zuidoost. Hij bouwde volgens de rechtbank een vriendschappelijke band op met het slachtoffer. Met een Snapchat-bericht dirigeerde JayJay vervolgens de schutter naar de flat. Het slachtoffer werd daar in een portiek doodgeschoten door een tot nog toe onbekend gebleven persoon.

Vandaag staat L. onder meer voor witwassen terecht. Hij zou tussen juli 2014 tot juni 2016 met crimineel geld onder meer vliegtickets, dure merkkleding en een tweedehands Volkswagen Golf hebben gekocht.

Het gaat bijvoorbeeld om twee horloges van het merk Rolex, die volgens het Openbaar Ministerie samen meer dan tienduizend euro kostten. L. zou ook ruim dertigduizend euro hebben besteed aan vakanties in Egypte, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Curaçao en Dubai. Verder zou hij ongeveer drieduizend euro hebben uitgegeven 'ten behoeve van behandeling aan zijn gebit'.

Onzin

Manon Aalmos, de advocaat van Jason, vindt dat justitie 'veel te ver gaat'. Ze stelt dat het Openbaar Ministerie elk bonnetje in deze zaak heeft omgedraaid en noemt het 'absurd' dat zelfs de tandartskosten worden meegenomen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt L. naast de witwas-zaak ook van een ernstige mishandeling in een club in Rotterdam op 9 april 2016. Hij zou daar volgens het OM een drietal mannen hebben mishandeld. De slachtoffers zouden onder meer zijn geslagen met flessen.

De rechtszaak begint rond 9.00 uur. Het Openbaar Ministerie formuleert vandaag een strafeis. De uitspraak wordt later verwacht. Een eventuele straf staat overigens los van de 14 jaar die L. uitzit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie in Zuidoost.