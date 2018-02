Buurtbewoners over maatregelen in Wittenburg: 'Dit zijn de voorlopige pleistertjes'

Buurtbewoners kwamen gisteren bijeen om te praten over de wijk Wittenburg, waar onlangs een 17-jarige jongen werd doodgeschoten. Ze snappen dat er maatregelen zijn getroffen, waaronder verhoogd cameratoezicht, maar benadrukken dat er op lange termijn meer nodig is.

De schietpartij is niet het eerste geweldadige incident in de wijk. Tijd voor maatregelen, aldus waarnemend burgemeester Van Aartsen. Meer politie op straat, cameratoezicht, een mobiel onderkomen voor agenten en straatcoaches moeten voor meer veiligheid zorgen.

'Die camera's geven wel een Big Brother is watching you-gevoel, maar aan de andere kant heb je geen keuze', zo zegt een buurtbewoner tijdens de bijeenkomst. Wel ziet hij de maatregelen vooral als 'pleistertjes' om de wonden voorlopig mee te helen. Het politiebusje wat nu permanent in de wijk staat, kan daar volgens hem ook niet twee jaar daar blijven.

'Als het fout gaat, gaat het fout'

Twee van zijn wijkgenoten begrijpen vooral niet dat het verhoogde toezicht al na 11 uur 's avonds weg is. 'Dat is het tijdstip waarvan je denkt er gebeuren dingen die niet in de haak zijn.' Volgens een andere buurtbewoner is ook niet alles te voorkomen. 'Als het fout gaat, gaat het fout. Meer camera's plaatsen biedt niet echte veiligheid.'

Een enkeling is wat positiever over de ontmoeting en spreekt van een 'goede bijeenkomst, waar in elk geval geen beschuldigingen over en weer worden gemaakt'. Boudewijn Oranje van stadsdeel Centrum heeft het idee dat bezoekers van de bijeenkomst 'hun gevoelens en zorgen goed konden vertellen'. Maar ook hij benadrukt dat er op de lange termijn meer nodig is.