Winterse week aangekondigd: overdag -5 graden

Hoewel de afgelopen week af en toe de lente leek te lonken, kunnen we volgende week winters weer verwachten met temperaturen onder het vriespunt.

In januari was het in De Bilt gemiddeld 2,5 graden warmer dan normaal. Zo was vorige week woensdag de warmste 24 januari ooit gemeten en vroor het de hele maand minder dan gewoonlijk, zo meldt Weeronline.nl.

Kou vanaf maandag

Daar komt nu verandering in. 'De kans is vrij groot dat het in ieder geval een paar dagen mooi vriesweer is', schrijft de weersite. Ook in de stad kunnen we vanaf maandag rekenen op minimale temperaturen van -3 tot -5.

Ondanks de relatieve kou wordt het buiten vrij aangenaam. Zo valt er naar verwachting nauwelijks neerslag en breekt dinsdag de zon door.