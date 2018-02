'JayJay wilde alleen pronken met koningsketting op Open Air'

Manon Aalmoes, de advocaat van Jason L. - beter bekend als rapper JayJay - is niet te spreken over de werkwijze van het Openbaar Ministerie. Het OM maakte vanmorgen bekend ongeveer 150 duizend euro te willen afpakken van de reeds veroordeelde rapper uit Zuidoost. 'Het OM zoekt spijkers op laag water.'

Volgens justitie zou L. tussen juli 2014 en juni 2016 vakanties naar verre oorden, een Volkswagen Golf, merkkleding, horloges en tandartskosten met crimineel geld hebben bekostigd.

Koningsketting van 5000 euro

Op de lange lijst van justitie staat ook een witgouden koningsketting ter waarde van een slordige 5000 euro. Volgens Aalmoes heeft Jason de ketting geleend van een vriend. Die vriend kwam vanmorgen opdraven als getuige in de rechtbank. Om zijn nek hing de koningsketting waarvan justitie claimt dat JayJay die zou hebben witgewassen.

Lees ook: Rapper JayJay: 'Ze schuiven moorden in mijn schoenen, die mensen zijn gek'

De getuige is een goede vriend van Jason L.. Hij verklaart dat hij de koningsketting zo'n 16 jaar geleden samen met zijn familie heeft gekocht. 'Het is voor mij heel normaal om die ketting uit te lenen. Aan m'n broertje of aan Jason. Als ik niet naar een feestje ga en anderen wel, en zij willen er mee pronken, prima. Meestal leen ik 'm één á twee dagen uit. Jason wilde er een keer mee op de foto. Ik zei toen tegen hem: je wil 'm zeker nog even houden? Hij wilde ermee showen', aldus de getuige.

'We zijn toch vrienden?'

'Ik heb die ketting ook wel eens uitgeleend als er een videoclip werd gemaakt. Jay heeft 'm wel vaker geleend; hij wilde ermee naar Open Air gaan', vertelt de getuige. Als de rechter aan hem vraagt waarom hij zo'n waardevolle ketting zo maar uitleent, antwoordt de getuige: 'Dat ging in goed vertrouwen, we zijn toch vrienden? Het is niet zo dat we afspraken maken op papier ofzo.'

Kijk ook: Liquidaties en schietpartijen: de criminele loopbaan van rapper JayJay

Signaal voor vrienden en volgers JayJay

De advocaat van JayJay voegt eraan toe: 'Het Openbaar Ministerie weet van wie die ketting is. Die is dus ruim 15 jaar geleden aangeschaft. JayJay was toen 10. Moet hij dan denken dat die ketting misschien niet op een eerlijke manier is verkregen? Dit is echt spijkers op laag water zoeken', aldus Aalmoes.

Ondanks de kritiek van Aalmoes kwam het OM vandaag toch met een flinke eis. De officier van justitie wil dat JayJay twee jaar cel krijgt voor het witwassen van grote sommen geld. 'Deze strafzaak moet een signaal zijn naar alle volgers en vrienden van JayJay', aldus het OM.

2400 euro cash in zijn kontzak

'Het onderzoek levert een ontluisterend beeld op van de verdachte: een 24-jarige man met een zwaar strafblad, geen legaal inkomen, levend op grote voet. Zijn levenswijze wordt breed uitgemeten op social media. Bij zijn aanhouding in de zomer van 2016 had hij 2400 euro cash in de kontzak van zijn spijkerbroek zitten.'

'Hij heeft lange tijd vorstelijk geleefd van crimineel geld. Hoe hij daar precies aankwam, is en blijft onduidelijk. Deze strafzaak moet een signaal zijn naar alle volgers en vrienden van verdachte: 'je kan nog zo'n grote mond hebben of een bepaalde way of life: op een bepaald moment kun je tegen de lamp lopen', aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

'Fles tegen kop gehad'

Naast het witwassen van geld wordt Jason L. ook verdacht van een mishandeling in een club in Rotterdam op 9 april 2016. De officier van justitie eist vrijspraak in deze zaak omdat er onvoldoende bewijs is dat Jason L. daadwerkelijk klappen heeft uitgedeeld. Overigens is hij zelf ook gewond geraakt. ‘Hij heeft daar ook een fles tegen zijn kop gehad, waar hij een dik, blauw oog aan over hield’, aldus zijn advocaat.