'Door muizen geplaagde Albert Heijn Osdorp morgen weer open'

De Albert Heijn XL op het Osdorpplein opent morgen weer haar deuren, nadat de winkel afgelopen maandag dicht moest vanwege extreme overlast door muizen. Een woordvoerder van de supermarktketen meldt dat vanochtend.

Een tweede filiaal, in de Helmholtzstraat in de Watergraafsmeer, blijft nog enkele dagen gesloten. Beide winkels werden gesloten nadat een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de winkels aangevreten verpakkingen en uitwerpselen van muizen vond.

De NVWA laat aan AT5 weten dat er gisteren een inspectie heeft plaatsgevonden in het Albert Heijn-filiaal in Osdorp. De winkelier heeft toen al 'groen licht' gekregen om weer open te gaan.