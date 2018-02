Reinier van Dantzig (D66) sluit samenwerking met FvD nu wel uit

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig sluit uit dat zijn partij na de verkiezingen gaat onderhandelen met Forum voor Democratie (FvD), omdat hij 'misselijk zou worden van het racistische FvD'. Tijdens een eerder Radio 1-debat zei de lijsttrekker nog een samenwerking te willen overwegen.

In het Radio 1-programma Dit is de Dag beweerde Van Dantzig dat 'D66 met iedereen kan samenwerken.' Maar nadat FvD afgelopen weekend het partijprogramma presenteerde, komt de D66-lijsttrekker hiervan terug.

Lees ook: D66 en FvD sluiten elkaar niet uit voor samenwerking college

'Er staat in dat asielzoekers niet welkom zijn in deze stad, het tegenovergestelde van wat wij vinden', zo zegt Van Dantzig tegen Het Parool. Bovendien steekt het hem dat Thierry Baudet geen afstand heeft genomen van de uitspraak van zijn nummer twee in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing.

Lager IQ

'Die heeft gezegd dat zwarte mensen een lager IQ hebben dan witte mensen. Er past maar één reactie en dat is daar zo duidelijk mogelijk afstand van nemen.' Volgens Van Dantzig zou 'racisme vergoelijkt' worden door de uitspraken van Ramautarsing. Daarom sluit hij een samenwerking met FvD nu toch echt uit. 'Ik ga niet over twee maanden, als de verkiezingen geweest zijn, ineens kijken of we toevallig ook overeenkomsten hebben.'

Lees ook: Reinier van Dantzig (D66) maakt zich zorgen om 'xenofobe onderbuik' FvD

Hoewel Van Dantzig hoopt de grootste te worden en mee te besturen, zegt hij zijn principes nu het belangrijkst te vinden. 'D66 Amsterdam houdt zich aan het principe dat we geen ­zaken doen met racistische partijen en dat principe is belangrijker dan het pluche.'

GroenLinks en PvdA

Ook GroenLinks slaat eventuele coalitieonderhandelingen met FvD liever over. 'Zolang de partij geen afstand neemt van stuitende en racistische uitspraken door mensen op de lijst, kan ik alleen maar concluderen dat samenwerking bij de vorming van een nieuw stadsbestuur onmogelijk is', aldus lijsttrekker Rutger Groot Wassink.

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman vindt een samenwerking niet waarschijnlijk, maar doet nog geen boute uitspraken. 'Betekent dit dat we gaan samenwerken? Nee, maar 'uitsluiten' is niet mijn woord.'

Drie zetels

Momenteel laten peilingen van Peil.nl en het statistisch bureau van de gemeente zien dat FvD op ruim 7 procent van de stemmen kan rekenen. Daarmee zou de partij drie zetels in de gemeenteraad veroveren. Lijsttrekker Annabel Nanninga reageert dan ook onthutst op de mogelijke uitsluiting van haar partij.

'Racisme? Onzin. Ik daag deze partijen uit om in ons programma, in de campagne of bij de mensen op onze lijst aan te wijzen wat er dan allemaal niet deugt. Ons zo ver voor de verkiezingen uitsluiten is retoriek, bedoeld om de kiezers bang te maken voor Forum. Ik denk niet dat de kiezer dat gelooft.'