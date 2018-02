Straat Osdorp afgezet na vergeten tas in bus

De Louis Davidsstraat in Osdorp is vanmiddag korte tijd afgezet geweest vanwege de vondst van een verdacht pakketje.

In een bus van het GVB werd een tas zonder eigenaar gevonden. De bus werd langs de kant van de weg stilgezet. De politie zette de straat daarna af en heeft onderzoek gedaan naar de tas. Uiteindelijk bleek dat een reiziger de tas per ongeluk had laten staan, loos alarm dus.

De straat werd daarna meteen weer vrijgegeven. Bussen 61 en 69 hebben enige tijd omgereden.

Bus 61 en 69 rijden om op last van de politie. Kijk op https://t.co/yHbpKN5wx1 voor meer informatie. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) February 2, 2018