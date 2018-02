Vloggers ontdekken enorm depot van gestolen fietsen in Casablanca

Gestolen fietsen, het is een bekende ergernis onder veel Amsterdammers. Maar dankzij moderne technologie valt nu te achterhalen waar die fietsen belanden. Het Amsterdamse fietsbedrijf VanMoof volgde zo'n gestolen fiets en stuitte op een enorm depot in Marokko.

De fiets die het fietsenbedrijf in Marokko deed belanden, werd een jaar geleden gestolen in Parijs. Het signaal van de fiets bleek niet in orde, waardoor lange tijd niet duidelijk was waar hij beland was. Maar wanneer het signaal weer opdoemt, besluiten vloggers van 'VanMoof Bike Hunters' er achteraan te gaan.

Diefstalgarantie

Dat doet het bedrijf vaker. Het heeft elektronica in de fietsen gebouwd, waardoor ze te traceren zijn. Als een fiets gestolen wordt, biedt het bedrijf een diefstalgarantie: binnen twee weken halen zij 'm terug.

In meer dan 70 procent van de gevallen lukt dat. Wel zit een prijskaartje aan de diefstalgarantie: 100 euro voor 1 jaar of 240 euro voor 3 jaar. In 2017 heeft het bedrijf 78 zoekacties naar gestolen fietsen ondernomen.

Framenummer

In Casablanca komen de vloggers in contact met Anas, een Marokkaan die de fiets in zijn bezig heeft. De jongen die met de fiets komt aangelopen, denkt dat hij een afspraak heeft om de apparatuur in de fiets te repareren. Dankzij het framenummer kan met zekerheid worden gezegd dat dit de gestolen fiets uit Parijs is. Dat blijkt het geval.

Geschrokken vertelt Anas dat hij de fiets van een Marokkaanse online-markplaats heeft gekocht. 'Ik had dit nooit verwacht', zegt hij. De vloggers stellen hem voor een keuze: help ons, of je naam komt in het politierapport.

Anas kiest eieren voor zijn geld, en ontdekt een enorm depot met daarin honderden vermoedelijk gestolen fietsen. Met verborgen camera filmt hij honderden luxe fietsen, één van ieder soort.

Als dank voor zijn hulp mag Anas de fiets houden, en de onfortuinlijke Fransman van wie de fiets eerder werd gestolen, heeft al een nieuwe gekregen.