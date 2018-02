Agent en zakkenroller vallen door glazen deur koelvitrine supermarkt

Een agent in burger is tijdens een aanhouding van een zakkenroller door het raam van een koelvitrine van een supermarkt aan het Koningsplein gegaan.

Rond 13.20 uur zag de agent dat de man samen met een ander een portemonnee rolde van een 13-jarig meisje. Bij de aanhouding van de 40-jarige man maakte deze een beweging waardoor hij samen met de agent door de deur van de koelvitrine viel.

De deur was voorzien van veiligheidsglas. De agent en de verdachte hielden kleine snijwonden over aan het incident. De verdachte klaagde daarnaast over een pijnlijke arm. Het 13-jarige meisje bleek vandaag jarig. Ze was volgens de politie 'dolblij' toen ze haar portemonnee weer terug kreeg.

De twee zakkenrollers, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, worden ook verdacht van een poging tot beroving van een oudere dame die moeizaam ter been was.