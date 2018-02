Waterpijpshop Jan Evertsenstraat gesloten vanwege handgranaat

Burgemeester Van Aartsen heeft de ‘Waterpijpshop & Souvenirs’ aan de Jan Evertsenstraat gesloten. Gisteren werd er een handgranaat bij de zaak gevonden.

De sluiting is voor onbepaalde tijd. 'De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan door de vondst van een handgranaat', laat de gemeente weten.

De handgranaat was aan de deurklink van het pand vastgemaakt en werd gisteren rond 12.30 uur gevonden. De politie zette een groot deel van de straat urenlang af en andere ondernemers moesten hun winkel uit. Bewoners van de straat mochten hun huis niet in of juist niet uit. De Explosieven Opruimingsdienst van defensie heeft de handgranaat uiteindelijk weggehaald.

Er zijn al meerdere zaken in de stad gesloten nadat er handgranaten bij werden aangetroffen. In de zomer van vorig jaar plakte een man met tape een handgranaat op het raam van Club Abe bij het Rembrandtplein. Bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen werd in februari 2017 een handgranaat neergelegd.

De politie onderzoekt nog wie de handgranaat aan de winkel in de Jan Evertsenstraat heeft vastgemaakt.