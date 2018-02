Woede over renovatie Wegener Sleeswijkbuurt: 'Er komen nu muizen uit de muur'

Schimmel, afbrokkelende muren en lekkages. Woningcorporatie Eigen Haard beloofde de bewoners van de Wegener Sleeswijkbuurt in Geuzenveld een renovatie, maar de bewoners vinden het resultaat vies tegen vallen.

Zo vertelt een van hen dat er een groot gat in de muur van haar huiskamer zit. 'Daar komen 's nachts allemaal muizen uit. Ik ben zo bang. En het stopcontact is ook kapot. Ik ben niet tevreden.' Volgens een ander is de afwerking mislukt. 'Dus het is geen mooie renovatie.'

De onder handen genomen balkons zijn ook niet enthousiast ontvangen. 'Het was drie meter diep en nu is het twee meter diep', vertelt een bewoner. 'Zelfs in de voorbeeldwoning hebben ze een balkon gemaakt dat even groot is als het huidige balkon. En ze hebben het gewoons smaller gemaakt zonder te overleggen. Dat kan gewoon echt niet.'

Tegenvaller

Eigen Haard erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan. 'Daar moeten we echt heel goed naar kijken. Dat is voor ons ook best wel een tegenvaller. Het gaat hier om een nieuw bouwprincipe nul op de meter. Daardoor hebben we aanloopproblemen, dus we moeten nu heel goed kijken naar wat er gebeurt is en het zo snel mogelijk oplossen.'

De bewoners van de Wegener Sleeswijkbuurt zijn niet tevreden met die uitleg en overwegen nu protestacties.