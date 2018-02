Kristensen: 'Ik hou van de sfeer en de grachtengordel'

Na de teleurstellende 0-0 tegen FC Utrecht bleef het deze week rumoerig bij Ajax. Amin Younes vertrok uiteindelijk toch niet naar Napoli en sloot vandaag weer aan bij de groep. Voor coach Ten Hag een cadeautje en dat kwam goed uit, want vandaag is hij jarig.

Het andere cadeautje deze transferperiode was de 20-jarige Deen Rasmus Kristensen. De nieuwe rechtsback is nu anderhalve week hier en samen met landgenoot Kasper Dolberg heeft hij al veelvuldig de stad bezocht. 'Ik houd vooral van de sfeer en het water', zegt hij vandaag in een interview met AT5.

Lees ook: Ajax hengelt nieuwe rechtsback Kristensen binnen

Ook Amin Younes zal dus veel tijd hebben om die grachtengordel te bezoeken. 'Ik ben er heel blij mee dat hij is gebleven', zegt Ten Hag. 'We hebben drie goede spelers voor twee posities en dat heb je ook nodig. Je hebt het nodig voor de interne concurrentie, om posities altijd goed bezet te hebben.'

Scoren

Zondag speelt Ajax tegen NAC Breda. Voor Kluivert is dat weer een moment om te scoren. 'Ik ga mijn best doen. Ik ga jullie laten genieten hopelijk.' Kristensen zal dan waarschijnlijk nog op de bank zitten.

Bekijk de volledige interviews met Kristensen en Younes hieronder.