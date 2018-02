Nieuwe verdachte opgepakt wegens moord op Jaïr Wessels

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden vanwege de moord op Jaïr Wessels. Dat meldt het Parool. Wessels werd op 7 juli omgebracht op een parkeerterrein bij het treinstation in Breukelen. De verdachte is een 32-jarige man uit diezelfde plaats.

Eerder werden al twee mannen opgepakt, de Rotterdamse Arubaan Howard K. (43) en de Schiedammer Tony de G. (33). Zij hebben vermoedelijk de liquidatie uitgevoerd. Deze derde arrestant zou de man zijn die Wessels met een smoes naar het parkeerterrein lokte.

Lees ook: Twee aanhoudingen voor liquidatie Jaïr Wessels

Wessels zelf was een bekende bij politie en justitie. Op jonge leeftijd was hij al actief in het criminele milieu. Hij zat in de drugshandel, en werd ervan beschuldigd een grote partij cocaïne te hebben gestolen en geheime informatie te hebben doorgespeeld.

Lees ook: Drugscrimineel Greg R. verdacht van betrokkenheid moord Jaïr Wessels