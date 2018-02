Holocaust-overlevende Eva Weyl trots op onderscheiding: 'Soort eerherstel'

De Amsterdamse Holocaust-overlevende Eva Weyl heeft onlangs de Duitse Verdienstkreuz am Bande gekregen. Ze kreeg de onderscheiding voor de lezingen die ze op Duitse scholen geeft.

De 82-jarige Eva Weyl geeft de lezingen over de Tweede Wereldoorlog en haar verleden in Kamp Westerbork al tien jaar in Nederland. De laatste zeven jaar doet ze dat ook op middelbare scholen in Duitsland, waar de lezingen anders ervaren worden.

Groot verschil

'Het is een groot verschil of je slachtoffer was of dader was. En dat merk ik zo duidelijk', zegt Weyl. 'Soms zeggen ze, heb ik echt geen schuld? Ik zeg dan, natuurlijk heb je geen schuld. Je had mijn kleinkind kunnen zijn. Jij bent niet verantwoordelijk, je hebt toch niks gedaan.'

Toen ze zes was, moest Weyl met haar ouders naar Kamp Westerbork. Ze overleefden dat allen, omdat ze in tegenstelling tot bijna 100.000 andere joden uit het kamp niet naar een vernietigingskamp gedeporteerd. Het gruwelijk lot van al die slachtoffers is wat Weyl motiveert haar lezingen te geven.

Moordfabrieken

'Wat er in deze Tweede Wereldoorlog is gebeurd is zo anders dan in elke andere oorlog voordien en daarna', vertelt Weyl. 'Men heeft namelijk moordfabrieken gebouwd. Dat is wat ik altijd vertel. Het was lopende band-werk geworden en dat was nog nooit zo geweest.'

Ze is trots op de onderscheiding. 'De nazi's hebben mijn vader en onze familie alles ontnomen. Onze naam bij wijze van spreken ook. Daardoor ik het Verdienstkreuz gekregen heb, is de naam Weyl weer aanwezig en belangrijk geworden. En dan is er een soort eerherstel.'