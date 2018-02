Van Aartsen: 'Gianni L. is gebiedsverbod opgelegd'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft Gianni L., die onlangs gewond raakte bij de schietpartij op Wittenburg, een gebiedsverbod opgelegd. Dat zegt Van Aartsen vrijdag in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester. Als L. toch in de buurt van de plek van de schietpartij komt, mag de politie hem aanhouden.

In de media werd meermaals gesuggereerd dat Gianni L. het werkelijke doelwit was bij de schietpartij op Wittenburg, waarbij een 17-jarige stagiair om het leven kwam. L. raakte tijdens deze schietpartij zwaargewond. Naar verluidt zou hij drie keer in zijn borst zijn geschoten.

Andere schietpartij

Een paar maanden daarvoor overleefde L. ook al een schietpartij op Kattenburg, één eiland verderop. Ook toen kwam iemand om. Daarbij ging het om de 19-jarige Ayman Mouyah.

Hoewel tijdens die schietpartij op 23 november leek te gaan om een uit de hand gelopen ruzie, heeft het incident op Wittenburg alles weg van een afrekening uit de ondewereld.

Zware maatregel

Donderdag maakte de burgemeester al bekend dat hij keek naar de mogelijkheden voor een gebiedsverbod. Een gebiedsverbod staat te boek als zware maatregel, waarbij eerst de juridische haalbaarheid moet worden afgewogen.

Het werd twee jaar geleden voor het eerst door wijlen burgemeester Eberhard van der Laan gedaan. Het ging toen om een crimineel die op een dodenlijst stond.